Daily Star: "Ten Hag manderà via chi non si sacrificherà per lo United"

MANCHESTER (Inghilterra) -A Manchester , sponda United, è iniziata l'era- Erik Ten Hag e sono già in arrivo i primi, significativi, cambiamenti. Dopo i problemi vissuti dietro le quinte e nello spogliatoio nell'ultima stagione, il neo tecnico olandese ha deciso che la priorità è riportare la disciplina all'interno di tutto l'ambiente come ai tempi di Alex Ferguson. Secondo quanto riferito dal Daily Star, l'ex tecnico dell' Ajax ha inviato una mail a tutti i membri della prima squadra avvertendo i giocatori che è pronto a silurare tutti coloro i quali anteporranno il proprio ego alle necessità della squadra. Il tecnico ha anche avvisato i suoi giocatori che dovranno soddisfare i suoi requisiti di allenamento ad alta intensità per poter mettere in scena un progetto tecnico di livello che ricalchi l'esperienza dello stesso Ten Hag all' Ajax .

Una fonte vicina agli ambienti di Old Trafford ha dichiarato al The Sun: "Il nuovo tecnico ha inviato una mail ai giocatori della prima squadra, dicendo loro che il calcio è un gioco di squadra e che nessun individuo è più importante di un altro. La sua attenzione è tutta sulla squadra, nonostante lo United possieda stelle di livello mondiale. Vuole che i giocatori si allenino a un'intensità maggiore in modo che ogni sessione sia come una partita. Ai giocatori è stato detto che il loro livello di forma fisica sarà il migliore che abbiano mai avuto e che se rimarranno con lui e lo sosterranno, staranno bene. In caso contrario, saranno fuori dalla porta. Saranno addestrati e allenati finché non lo faranno bene. E se non ci riusciranno, li sostituirà con alcuni dei giovani promettenti".