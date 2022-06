Marca: "Dopo Gattuso, il Valencia vuole anche Leonardo"

Gennaro Gattuso potrebbe ritrovarsi presto al suo fianco Leonardo. Secondo quanto riportato da Marca, l'ex dirigente del Psg sarebbe in pole position per il ruolo di Direttore Sportivo del Valencia. Il brasiliano sarebbe stato individuato dal presidente Lim per tre motivi: i buoni rapporti con Al Khelaifi (che tramite l'intercessione di Mendes avrebbe consigliato l'ingaggio di Leonardo), il bel ricordo lasciato da Leonardo a Valencia (dove ha giocato dal 1991 al 1994) e i buoni rapporti con Gattuso. I due hanno infatti giocato insieme ai tempi del Milan.