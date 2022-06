Tchouameni passa al Real Madrid: ora è ufficiale

MADRID (Spagna) - Aurélien Tchouaméni saluta il Monaco e passa al Real Madrid. Arriva il comunicato ufficiale del club madrileno che si assicura le prestazioni del 22enne nazionale francese: "Real Madrid CF e AS Monaco hanno concordato il trasferimento del giocatore Aurélien Tchouaméni, che sarà legato al club per le prossime sei stagioni. Martedì prossimo, 14 giugno, alle 12:00 al Real Madrid City, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Aurélien Tchouaméni come nuovo giocatore del Real Madrid dopo la relativa visita medica. Aurélien Tchouaméni apparirà quindi davanti ai media". Lungo contratto per il classe 2000 costato a Florentino Perez 100 milioni di euro circa, prezzo che vale a Tchouameni il titolo di quarto acquisto più costoso della storia del club dietro a Bale, Cristiano Ronaldo ed Hazard. Rinforzo a centrocampo per Ancelotti che potrà rinnovare la mediana dei campioni di Europa insieme a Camavinga e Valverde.