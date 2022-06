Barcellona, Laporta: "Dembélé non ha risposto all'offerta di rinnovo"

BARCELLONA (Spagna) - "Dembélé ha una proposta per rinnovare ma non abbiamo notizie sul fatto che l'abbia accettata, da parte sua non ci è arrivata una risposta". Il presidente del Barcellona Joan Laporta fa il punto sul futuro dell'attaccante francese, in scadenza il prossimo 30 giugno. Situazione diversa per Gavi: "Siamo ottimisti, sarebbe speciale se restasse, è cresciuto qui. Sia lui che il suo agente vogliono continuare nel Barcellona, siamo molto vicini a un accordo". Dribblato l'argomento Lewandowski ("non parleremo di lui perché sarebbe una mancanza di rispetto verso il Bayern"), Laporta sottolinea che i conti del club stanno migliorando, anche grazie allo sforzo dei calciatori ("i capitani hanno fatto un gesto molto importante riducendosi l'ingaggio") e per quanto riguarda il mercato "siamo pronti a dare seguito alle opzioni che abbiamo per costruire una rosa più competitiva".