L'Equipe: "Trattativa tra Fonseca e il Lille, offerto un biennale"

LILLE (Francia) - Sarebbe pronto a tornare in panchina Paulo Fonseca, fermo da un anno dopo l'addio alla Roma del 2021. L'Equipe conferma le recenti indiscrezioni di mercato di A Bola, secondo cui l'allenatore portoghese sta trattando con i francesi del Lille, vincitori della Ligue 1 un anno fa e poi reduci da un deludente decimo posto nel campionato scorso. Il club transalpino avrebbe offerto un biennale a Fonseca, ma prima dovrà separarsi dall'attuale tecnico Jocelyn Gourvennec, che ha ancora un anno di contratto. L'ufficialità dell'intesa tra il Lille e l'ex tecnico della Roma, sottolinea L'Equipe, non sarà perciò imminente anche perché la società non ha ancora stabilito il budget per il mercato estivo.