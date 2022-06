Pogba alla Juve: la firma può essere imminente

TORINO - L’appeal di Pogba (l’app... Paul) non risulta lampante soltanto su tifosi e social-frequentatori. Pure gli addetti ai lavori, il fascino del Polpo, lo sentono. E infatti la Juventus è ancora in attesa di capire se e quando potrà considerare davvero chiusa definitivamente la trattativa per il francese e passare dall’ottimismo alla soddisfazione per una operazione oggettivamente importante e prestigiosa, alla faccia del momento generalmente no e della difficoltà delle italiane a reggere il confronto con competitor stranieri. L’ultima insidia da superare porta niente meno che al Paris Saint Germain e a una vecchia conoscenza bianconera quale Zinedine Zidane . Venerdì è partito il tormentone, frutto delle indiscrezioni circa una intesa tra il club parigino e l’ex tecnico del Real Madrid, individuato quale erede top class del fresco esonerato Mauricio Pochettino (messo garbatamente alla porta dopo che la stessa sorte era toccata al direttore generale Leonardo). Il nuovo responsabile del mercato del Psg, Luis Campos , ha grande stima di Christophe Galtier , ora al Nizza, e potrebbe ufficializzarne il tesseramento a breve.

Pogba-Juve, trovata l’intesa di massima

Ma l’opzione Zidane continua a far discutere. E poco importa che l’entourage dell’ex fantasista juventino si sia affrettato a smentire qualsivoglia contatto (fino ad ora). Il ds Federico Cherubini sa bene che Zidane ovunque vada - con la stima che Pogba nutre nei suoi confronti - può essere l’unica variabile in grado di scombinare quell’allineamento astrale perfetto rappresentato dalla congiuntura Juventus-Allegri-Torino, tale da convincere finora Pogba a rinunciare persino a dei soldi (offerti dallo United, offerti dal Psg) pur di tornare in quella che lui definisce come una casa. Pogba ha voglia di tornare a divertirsi in un ambiente che gli dia leggerezza, sa che gli serve un buon contesto ricco di motivazioni e vibrazioni positive per riuscire a tornare decisivo e determinante. Il vero Pogba, insomma. La Juventus di Allegri, appunto, è una piazza che può risultare assai conciliante, in questo senso. Una intesa di massima è già stata trovata: si balla tra i 7,5-8 milioni di euro a stagione più bonus legati a rendimento e risultati. Nel giro di pochissimo si potrebbe chiudere e rendere tutto ufficiale. A patto che, ovviamente, non subentrino intoppi dell’ultimo momento.