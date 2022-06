A Bola: "Nunez al Liverpool per 100 milioni: 5 anni di contratto"

LISBONA (Portogallo) - Darwin Nunez lascia il Benfica e diventa un nuovo giocatore del Liverpool. A riportare l'indiscrezione è "A Bola" che ha parlato di un incontro tra Reds e Benfica, a Lisbona, per portare a termine l'operazione che legherà l'attaccante 22enne alla formazione di Jurgen Klopp. Per il quotidiano portoghese il club inglese sborserà 75 milioni di euro fissi al Benfica, 25 milioni di euro di bonus e un contratto di 5 anni per il calciatore. E' proprio la durata dell'accordo tra l'attaccante e i vice campioni d'Europa che stabilirà il prezzo totale di 100 milioni: basterà che l'uruguaiano giochi 60 partite nei suoi 5 anni di Premier League. Il giocatore ha lasciato ieri la nazionale dell'Uruguay e dovrebbe essere già in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche prima della firma con la sua nuova squadra.