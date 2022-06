Pirlo torna in panchina: ufficiale la firma col Fatih Karagümrük

ISTANBUL (Turchia) - Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore del Fatih Karagümrük, club turco dell'hinterland di Istanbul dove giocano vecchie conoscenze del calcio italiano come Borini, Biraschi e Viviano. L'ex tecnico della Juve torna in panchina dopo un anno di stop: rileverà la squadra da Atilay Canel che l'ha guidata fino all'ottavo posto in Superlig (massima serie nazionale) nella scorsa stagione. A comunicarlo è lo stesso club della capitale turca sui canali ufficiali: ""Pirlo ha firmato il contratto che lo ha reso allenatore del Karagümrük per un anno, a partire dall'1 luglio".