Ufficiale, Nunez sbarca al Liverpool: al Benfica 100 milioni!

LIVERPOOL (Inghilterra) - Adesso è ufficiale: Darwin Nunez è un giocatore del Liverpool! A comunicare il passaggio dell'attaccante uruguaiano alla cote di Klopp è stato proprio il Benfica: accordo con i Reds per 75 milioni. Le "Aquile" hanno precisato che il 22enne deve ancora concordare i termini del contratto con i Reds che potrebbe legare l'attaccante per 5 anni al club inglese. In una breve dichiarazione al mercato azionario portoghese, il Benfica ha affermato che la somma del trasferimento potrebbe arrivare a raggiungere i 100 milioni di euro in base ai bonus. Nunez ha segnato 34 gol in 41 partite la scorsa stagione.