Koulibaly, il messaggio sui social: "Napoli città antirazzista"

NAPOLI - Nonostante il suo nome sia sempre più al centro delle voci di calciomercato , Kalidou Koulibaly non intende rinnegare il suo amore per Napoli e per il Napoli. Il 30enne difensore senegalese , che nei giorni scorsi non ha negato l' incertezza riguardo il suo futuro ed è finito nel mirino (fra le altre) di Juventus e Barcellona, ha pubblicato una storia su Instagram in cui sono chiari il contenuto e il messaggio.

Tifosi con il volto di Kalidou

Nella foto postata dal centrale azzurro la manifestazione d'affetto dei tifosi partenopei nel 2016, quando in occasione di Napoli-Carpi in tanti al 'San Paolo' sventolarono cartelloni con l'immagine del volto di Koulibaly, testimoniandogli il loro affetto dopo esser stato oggetto di cori razzisti in una gara in trasferta, a Roma contro la Lazio. La didascalia della storia è poi inequivocabile: "Napoli città antirazzista". Se il senegalese dovesse partire dopo otto anni all'ombra del Vesuvio insomma, non sarà di certo per mancanza di feeling con il popolo napoletano.