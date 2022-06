Gravenberch al Bayern, è ufficiale: "Vengo per vincere la Champions"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - "Il Bayern Monaco ha ingaggiato Ryan Gravenberch dai campioni d'Olanda dell'Ajax. Il 20enne nazionale olandese ha firmato un contratto fino al 2027". Con un comunicato apparso sul proprio sito, il club tedesco campione della Bundesliga da dieci anni consecutivi ufficializza l'acquisto del giovane talento di origine surinamese, a lungo accostato anche alla Juventus. "Quando mi ha chiamato il Bayern non ho dovuto pensarci due volte. Il Bayern è uno dei club più grandi che ci siano: giocatori di tutto il mondo vogliono giocare per questo club. Vengo a Monaco di Baviera per vincere molti titoli, cosa che il Bayern è abituato a fare. Tutto è possibile con questo club, compresa la vittoria in Champions League. La coesione in questa squadra è molto forte, mi piace", le parole dell'ex centrocampista dei Lancieri.