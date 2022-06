Tchouameni: "Real miglior club al mondo, mi ha convinto Ancelotti"

MADRID (Spagna) - "C'erano altre trattative, ma la prima opzione era il Real Madrid. Quando ha chiamato, non ho esitato. Voglio lasciare un segno nel calcio e il miglior club per questo è il Real Madrid. Per me è la decisione migliore. Sono molto felice di firmare per il Real, lavoreremo sodo per continuare a vincere titoli e continuare con la storia del club". Si presenta così, Aurelien Tchuameni ai suoi nuovi tifosi nel giorno della presentazione al Santiago Bernabeu. Il giovane talento francese è passato dal Monaco ai Blancs per 100 i milioni di euro: "Non sta a me parlarne. Cerco di essere il migliore in campo. La cifra dell'ingaggio non mi interessa affatto, a Mbappé ho detto che volevo il Madrid e lui ha capito perfettamente". Decisivo per il trasferimento il soltio Carlo Ancelotti con Tchouameni che svela: "Ho parlato con lui, durante la trattativa. È stato molto gentile. Mi ha detto che se volevo continuare a crescere e imparare, dovevo venire al Real Madrid. Dopo l'acquisto mi ha detto che era molto contento". Queste le parole di Tchouameni sul suo nuovo tecnico, ma nella prossima stagione ci sono anche i mondiali con la Francia: "Il Mondiale è' una sfida, ma non ci penso. Sto pensando a giocare a Madrid e ad allenarmi. Forse in altre squadre avevo più garanzie di giocare più minuti, ma volevo questa sfida.