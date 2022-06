Totti: "Non pensavo Pogba tornasse alla Juve. Dybala? So com'è andata..."

ROMA - " Non pensavo Pogba potesse tornare alla Juve. Di Dybala non parlo , perché io so come è andata e ancora lo sento. Non dipende solo da lui, altrimenti ci sarebbe stata speranza di vederlo in giallorosso". Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato del centrocampista francese, prossimo al ritorno in bianconero, e del fantasista argentino, che lascerà Torino dopo 7 stagioni a parametro zero: "Un attacco Zaniolo-Dybala-Pellegrini-Abraham? Beh tutti e 4 sono tanti, lasciarne fuori uno poi sarebbe dura. Ma tanto non penso ci saranno questi problemi . Va all'Inter con Lukaku? Lukaku e Dybala sarebbe una coppia top che tutti vorrebbero".

Totti su Zaniolo

"Zaniolo? Tempo fa parlai con lui e gli diedi qualche consiglio. Non so se lo ha recepito o no. L'ultimo pensiero spetta sempre a lui. Se dovesse rimanere a Roma deve capire l'importanza di questa maglia e onorare i tifosi. Quello che hanno fatto i tifosi quest'anno è qualcosa di diverso. Il rispetto verso i tifosi va sempre al primo posto, ma la scelta spetta a lui. Gli consigliai di fare la mia stessa scelta, che però può essere quella sbagliata. Spetta a lui, se vuole rimanere o no. Io saprei cosa fare fossi nella dirigenza".

Totti su Pellegrini

"Pellegrini nuovo 10 dell'Italia? Per me potrebbe anche essere il nuovo 10 della Roma, non credo però la prenderà conoscendolo. È un grande giocatore, l'ho già detto. Glielo sto cedendo? Io non c'entro più nulla, sta alla società decidere se darglielo. I tempi sono maturi per rivedermi alla Roma? Maturi è una parola forte. Ognuno fa le sue scelte e ha il suo modo di lavorare. Loro stanno facendo il loro lavoro e stanno facendo bene".

Totti sulla Nazionale

"La Nazionale deve crescere tanto, per ottenere risultati importanti deve fare esperienza e deve avere grandi giocatori. Piano piano riavremo una grande Nazionale di nuovo. Un mix tra giovani e veterani è sempre importante. Sta tutto in mano al CT, che deve soprattutto far crescere i giovani e spiegargli il significato di questa maglia. Se non c'è attaccamento alla maglia Azzurra è meglio che cambino sport. Non c'è cosa più importante. Se fai il calciatore e non tieni alla maglia azzurra c'è qualcosa che non torna".

Totti su Maldini e Ibrahimovic

"Maldini? Nel calcio devono esserci ex calciatori, gente competente. Mettere Paolo al Milan è stato un vantaggio, ovviamente per il club. Ibra dovrà fare la scelta giusta. Ho sentito che si è operato, non ha più 20 anni... sta a lui la scelta se continuare o meno. Se deve fare una partita si e quattro no ci penserei".

Totti e il padel con Bruno Conti e De Rossi

"Un voto a Bruno Conti è ancora tutto da decifrare, sto vedendo che gioca più a racchettoni che a padel. Il circolo è bellissimo, siamo felici di essere qui. Lui se lo merita, ha una famiglia bella e semplice. De Rossi? Oggi gioco con Di Biagio. Daniele sta migliorando, cresce ma deve ancora camminare per arrivare ai livelli alti. Ma anche noi eh".