Mbappé e la Zebra, il mistero è Hollywood!

PARIGI (FRANCIA) - Il mistero che aveva fatto impazzire i social e sognare per un momento i tifosi della Juve è stato risolto. Risale ad aprile il post con cui Kylian Mbappé (che allora non aveva ancora deciso di restare al Paris Saint-Germain rifiutando la corte del Real Madrid come poi ha fatto) aveva scatenato la fantasia del popolo bianconero: "Zebra", con un "presto" a seguire l'emoticon di una clessidra e quella di un'esplosione era stato il messaggio criptico lanciato dal 23enne attaccante francese.