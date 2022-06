Viviano a 360°: Vlahovic, la Juve di Pirlo, Sarri e Allegri, Fiorentina

TORINO - Nonostante sia, da due anni ormai, a Istanbul per difendere la porta del Fatih Karagümrük Spor Kulübü, Emiliano Viviano ovviamente non smette di seguire le vicende del calcio italiano, su tutte quelle della squadra per cui tifa, la Fiorentina: «La mia Viola ha fatto molto bene nell’ultimo campionato. Ora, però, arriva lo step più difficile perché se intendi continuare il processo di crescita bisogna che i risultati siano migliori. La Fiorentina ha convinto, soprattutto confrontandola con gli anni passati: ha cambiato allenatore, ha innestato molti giocatori, ma il valore della squadra è buono, intendiamoci. Se ho rosicato perché Vlahovic ha lasciato Firenze? Credo di essere la persona sbagliata a cui fare questa domanda: se non c’è lui ci sono altri. A me personalmente bastano 11 ragazzi in viola che onorino la maglia sudando e combattendo: in fondo sono sempre la stessa persona che da ragazzino andava in Fiesole a cantare e a battere sui tamburi. La maglia resta, i calciatori vanno. Poi è chiaro: sono un tifoso e come tutti i supporters mi piace che la mia squadra abbia giocatori forti e vinca. Ma se uno va altrove, per me finisce tutto un secondo dopo che non veste più la divisa della Fiorentina».