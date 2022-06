Guardiola resta senza vice: Maresca può tornare al City

L'ex juventino, che a Manchester ha vinto il titolo da allenatore della Under 23, in pole per sostituire il partente Juanma Lillo come assistente del tecnico catalano

17 . 06 . 2022 22:13 1 min CitymarescaGuardiola

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale