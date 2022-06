Guardian: "United su De Jong, il Barcellona fissa il prezzo"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Lo United continua l'assalto a Frenkie De Jong e tratta col Barcellona per il trasferimento del centrocampista a Manchester. Per i Red Devils, è il primo obiettivo del calciomercato. Lo riporta "The Guardian", che inoltre rivela che i bluagrana chiederebbero 73 milioni di sterline, ovvero 85 milioni di euro, per il giocatore e per avere poi la possibilità di lavorare sul mercato in entrata. In Inghilterra sono ottimisti: ipotizzano uno "sconto" da parte dei dirigenti del Barcellona per via dei problemi finanziari del club.