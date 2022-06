Lapadula dal Fila alla Juve fino al Perù: l'Inca è uomo mercato

TORINO - Ora che il sogno Mondiale è sfumato, col ko ai rigori del suo Perù nello spareggio con l’Australia, magari Gianluca Lapadula tornerà ad essere un po’ più italiano e potremo godercelo di più, visto che a 32 anni, grazie alla recente vetrina internazionale, è probabilmente più forte dei tempi in cui il Milan scommetteva su di lui. L’idolo dei tifosi peruviani meriterebbe di giocare in Serie A, a guardare i numeri dell’ultima stagione in B a Benevento. Nonostante qualche problema fisico (vero e/o presunto) e la rottura a gennaio con la società, Lapadula è stato il capo cannoniere della Strega, 13 gol fra campionato e playoff, giocando soltanto, per i suddetti problemi, 25 partite. Ma che partite, da uomo squadra, non solo da bomber. Però alla rottura di inizio 2022 col club non è seguita una vera pace, quella in atto con patron Vigorito è una tregua, in attesa della cessione.