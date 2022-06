'As': "Real Madrid su Haaland: nel 2024 può sostituire Benzema"

'Scappatoia' da 150 milioni

Succede in Spagna, dove secondo 'As' il Real Madrid ha individuato nel 21enne attaccante norvegese il futuro sostituto ideale di Karim Benzema e nel 2024 potrebbe tentare du strapparlo ai 'Citizens'. "Il Real non ha fretta con Haaland - scrive il quotidiano madrileno - perché tra due estati il 'killer' avrà solo 23 anni" e inoltre "allora si saprà se è troppo propenso agli infortuni o se i numerosi problemi avuti nelle ultime due stagioni siano dovuti alla cattiva sorte piuttosto che alla sua genetica". Intanto nella 'Casa Blanca' vedono come "una chiave d'oro la clausola recissoria da 150 milioni valida dal 2024".