Allenatori di Serie A: sicuri che rimangano tutti al loro posto?

TORINO - Potrebbe essere solo apparente la calma sul fronte degli allenatori di Serie A. A due mesi dall'inizio del campionato tutto sembra essere definitivo, ma c'è della brace che scotta sotto la cenere. Fate attenzione a Firenze, tutto potrebbe partire da lì: Vincenzo Italiano, infatti, non si mette d'accordo con la Fiorentina. Il suo procuratore Italiano ha chiesto 2,5 milioni netti a stagione, la Fiorentina è salita a 1,5: la distanza non è proprio minima e la tensione sale di giorno in giorno. Italiano ha un contratto fino al giugno del 2023, ma c'è anche una clausola (piuttosto alta, visto che si aggira sui 10 milioni) per liberarsi. Nessuno, in questo momento, sembra poterla pagare, ma il divorzio fra Italiano e la Fiorentina potrebbe anche avvenire su altre basi. E dicono tutti che chi osserva con maggiore attenzione la vicenda sia De Zerbi, libero dallo Shakhtar Donetsk e pronto a dire sì ai viola.



ADL OSSERVA - Italiano, quindi, andrebbe sul mercato. Situazione che potrebbe far fischiare le orecchie ad Aurelio De Laurentiis, che lo ha corteggiato a lungo. Adesso il Napoli in panchina si trova con il confermato Luciano Spalletti, ma non tutti sono disposti a mettere la mano sul fuoco sul fatto che a Castelvolturno non cambi proprio nulla. Un Italiano libero (senza clausole) allungherebbe la sua ombra su Spalletti.



BERGAMO-TORINO - Molti occhi poi restano puntati su Bergamo, altra piazza che è partita con la conferma del tecnico Gian Piero Gasperini, ma proprio Gasperini, tre settimane fa, aveva chiesto chiarezza alla società, nella quale sono entrati gli americani e, soprattutto, è cambiato il direttore sportivo. Al posto di Sartori (che nella presentazione al Bologna ha detto: «Gasperini? Non posso rispondere») c'è Tony D'Amico, grande estimatore e amico di Ivan Juric del Torino. Come Gasperini, anche Juric ha chiesto garanzie. Entrambi sembrano averle ricevute, ma se il Torino non dovesse accelerare sul mercato (Juric ha chiesto dieci rinforzi), non si possono escludere reazioni a sorpresa del tecnico (non sarebbe la prima volta). E a quel punto chissà che D'Amico... Insomma, magari non cambia nulla e ognuno resta al suo posto, ma fate attenzione alla brace sotto alla cenere.