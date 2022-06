Si sposano davanti alla curva del Modena: che gol!

TORINO - Lo scorso 28 marzo, in occasione di Modena-Ancona Matelica, Cristian Reggiani aveva chiesto alla sua Elena Venturelli di sposarlo. Due tifosi canarini hanno detto si proprio sotto la curva Montagnani davanti ai loro 150 supporters. Una cerimonia semplice, officiata da Luca Bassoli, anche lui abbonato dei gialli, e cupido per i due ragazzi. Fu proprio Luca a far incontrare Elena e Cristian in una trasferta a Lecce nel lontano 2007.

La sposa è arrivata in ritardo come da tradizione, Cristian era li ad attendere la sua amata mentre da una cassa usciva la musica dell’inno gialloblù. Poi è cominciata la cerimonia, presente anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: «Se ci fossero più persone come Elena e Cristian – uno dei passaggi del discorso pronunciato da Luca – il nostro mondo sarebbe sicuramente migliore. Sono ragazzi umili, semplici e speciali da cui bisogna prendere spunto ogni momento della vita. Elena e Cristian sono la dimostrazione come anche allo stadio possa nascere il grande amore e come in una curva ci siano dei valori. Forza Modena! Forza Elena! Forza Cristian, viva gli sposi e loro famiglie e che possiate rimanere sempre così». Dopo la cerimonia gli sposi si sono trasferiti a Villa Regina Bosco per i festeggiamenti. Congratulazioni a Cristian ed Elena da tutta la famiglia del Modena F.C.