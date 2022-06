Totti sorpreso da Lukaku: "Pensavo andasse in un altro club, ma è tornato dove è stato bene"

ROMA - Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dove ha commentato gli ultimi movimenti di mercato. Su Lukaku e sul suo probabile ritorno all'Inter lo storico dieci giallorosso ha affermato: "Non me lo sarei aspettato. Pensavo andasse in un altro club, ma è voluto tornare dove è stato bene, ha vinto e vuol continuare a vincere. In Italia sposta tanto, sul piano fisico è imbarazzante: non si sa con quale tandem giocherà, sarà contento Simone Inzaghi". Detto che con Haaland il suo ex compagno di squadra Guardiola potrà puntare ancora alla Champions con il City e che la scelta di restare al Psg di Mbappé, soldi a parte, è stata dettata "dal cuore", Totti quota il fuoriclasse del Real Madrid Benzema per il Pallone d'Oro: "Dopo quello che ha fatto vedere, è più che meritato".

"Matic? Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è duttile per la squadra. Stiamo parlando di un grande giocatore che in Europa ha dimostrato il suo valore, per venire a Roma serve la mentalità giusta e lui ha dimostrato sempre di averla". Lo storico ex capitano della Roma Francesco Totti, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24, esalta l'acquisto del 34enne centrocampista serbo Nemanja Matic. "Per ottenere risultati servono sempre grandi giocatori - prosegue Totti - se questi nomi saranno a disposizione di Mourinho (Celik e Frattesi, ndr), sarà una Roma più competitiva, che vuole puntare innanzitutto ad un posto in Champions. Poi dovrà comprare altri giocatori per ottenere quello che in passato abbiamo vinto (lo scudetto, ndr). Come ho sempre detto, per vincere servono i campioni".