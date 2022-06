Uol: "Valladolid, obiettivi Dani Alves e Marcelo"

VALLADOLID (Spagna) - Il neo-promosso Valladolid sta già lavorando per la prossima stagione nella Liga con obiettivi ben delineati. Secondo il portale brasiliano Uol Ronaldo vorrebbe i veterani Dani Alves e Marcelo, svincolati da Barcellona e Real Madrid. Il "Fenomeno", azionista all'82% del club spagnolo, è conscio che in condizioni normali la sua squadra non potrebbe permettersi questi rinforzi ma è convinto che ingaggiare i suoi connazionali potrebbe dare un grande vantaggio tecnico alla rosa e aiutare a sfruttare il marketing del Valladolid attirando sponsor. Ronaldo però dovrà lottare perché il Maiorca sarebbe interessato a Dani Alves, mentre per Marcelo ci sarebbe l'interessamento del Fenerbahce oltre alle squadre brasiliane quali Botafogo, Corinthians e Fluminense.