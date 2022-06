Galliani e Berlusconi, la voglia matta. Di tornare grandi col Monza

TORINO - Notte del 29 maggio, ultimo atto della Serie B. Dopo un’incredibile finale playoff vinta a Pisa 3-4 ai supplementari, il Monza è per la prima volta in Serie A in 110 anni di vita (li festeggia l’1 settembre). Silvio Berlusconi non sta più nelle pelle e col sorriso furbetto di quello che la sta sparando grossa, se ne esce con dichiarazioni in linea col suo glorioso passato al Milan: “Ora vogliamo Scudetto e Champions”. Il giorno dopo preciserà di aver scherzato, per quelli che non l’avevano capito. Ma fino a un certo punto. Perché poi il fido Galliani ha spiegato meglio il reale obiettivo del Monza: la parte sinistra della classifica, bypassando i patemi salvezza tipici delle neo promosse. Per riuscirci, Galliani sta orchestrando due maxi operazioni con Cagliari e Inter su cui gioca di sponda o forse sarebbe meglio dire che è la teoria dei due forni. Un giorno s’incontra col Cagliari per discutere di Joao Pedro, Nandez, Carboni e magari anche di Cragno. Poi si sente con l’Inter per Pinamonti, Sensi e per trattenere il promettente Pirola. Galliani aveva fatto così anche a gennaio, quando cercava un bomber per salire in A: un giorno trattava Mancuso con l’Empoli, il giorno dopo faceva filtrare che era fatta per Simy col Crotone, ma era solo una mossa per far calare la richiesta dell’Empoli e chiudere per Mancuso, che era il vero obiettivo da mesi. Lo stesso giochetto lo sta facendo con Cagliari e Inter, mettendo sul piatto una trentina di milioni, offerti ora all’uno, ora all’altra, in attesa che una delle due ceda. Chiaro che i soldi di Berlusconi farebbero comodo a entrambe ma soprattutto all’Inter, alle prese coi noti problemi di bilancio, il cash di Silvio sarebbe una bella boccata d’aria fresca per far quadrare i conti. Nell’attesa che una delle due ceda, domani il difensore Ranocchia che si svincola dall’Inter dopo 11 stagioni di militanza, svolge le visite mediche, è il primo colpo del Monza in A. Per il resto, c’è ancora un po’ da aspettare. Ma una cosa è certa: Berlusconi, il presidente più vincente nella storia del calcio, in A col Monza non farà una comparsata. L’obiettivo è ispirarsi al lavoro fatto da Atalanta e Sassuolo in questi anni. E magari fare anche meglio, come la storia di Berlusconi e Galliani impone.