Del Piero sicuro: "Pogba e Lukaku preziosi per la Serie A"

Sono ore caldissime in sede di calciomercato. Tra le tante trattative due sembrano volgere verso la chiusura. Si tratta di ritorni eccellenti: quello di Paul Pogba, pronto a passare di nuovo dal Manchester United alla Juve , e di Romelu Lukaku, vicinissimo a vestire ancora la maglia nerazzurra dopo l'annata complicata al Chelsea - il belga passerebbe all'Inter in prestito per un anno -. Di questi colpi in entrata ha parlato anche Alex Del Piero. L'ex capitano della Juve, in attesa di indossare nuovamente la casacca bianconera in occasione della sfida tra le leggende della Vecchia Signora e del Milan in programma lunedì sera a Roseto degli Abruzzi, ai microfoni di Espn ha commentato: "Sono convinto che il ritorno di campioni come Lukaku e Pogba aumenteranno la qualità della Serie A e faranno bene a tutto il movimento".

Del Piero sulla differenza tra Serie A e Premier League

Secondo la bandiera della Juve il nostro campionato è in progressivo calo: "È così, è successo sia nelle competizioni internazionali riservate ai club che per la Nazionale, esclusa per ben due volte di fila dai Mondiali. Rialzarsi, però, si può, e la vittoria della Roma in Conference League contro il Feyenoord deve essere presa da esempio". Sulla differenza tra Serie A e Premier League Del Piero sottolinea: "Ora il campionato inglese è il miglior calcio che puoi vedere in termini di numero di squadre che possono giocare ad alto livello, basta vedere cosa è successo in Champions e in Europa League. La differenza è molta, in certi momenti sembrano quasi due sport differenti: in Premier si corre di più, si ha più fisicità e più spettacolo. L'Italia sta faticando".