Rabiot vuole davvero lasciare la Juventus? Lui non dice niente, ma i francesi...

LONDRA - Adrien Rabiot sta valutando attentamente l'interesse di alcuni club di Premier League, perché vuole lasciare la Juventus. Questo lo scrivono ripetutamente in Francia. E in Italia la notizia viene ripresa. Ma Rabiot vuole davvero lasciare la Juventus? Se sì, non l'ha ancora detto esplicitamente. Nel senso che né lui, né la vulcanica mamma Veronique sono mai andati in sede o inviato una mail esplicitando questo tipo di intenzione. Ma qualora volesse davvero andare via, alla Juventus ne parlerebbero senza problemi, visto che nessuno è incedibile e, di questi tempi, quelli con 15 milioni di stipendio lordo all'anno lo sono ancora meno. Anche se in società e, soprattutto, in panchina, hanno un'idea molto diversa da quella di molti tifosi bianconeri (che non apprezzano - diciamo così - le prestazioni del nazionale francese), un'offerta per il suo cartellino verrebbe presa in serissima considerazione. Se non altro perché sarebbe tutta plusvalenza, visto che Rabiot è approdato alla Juventus a parametro zero dal Psg. Però, negli uffici della Continassa non sembra essere un tema caldissimo, nel senso che il giocatore non ha comunicato volontà d'addio e non sono arrivate offerte per lui. Eppure i media francesi insistono su questo punto della sua idea di lasciare la Juventus, per cui l'ipotesi resta viva: negli ultimi tempi hanno parlato più loro con Rabiot, nel periodo dedicato alle nazionali, che qualsiasi altro giornalista o dirigente. Che sia scappato qualcosa ad Adrien? Difficile dirlo, certamente sarebbe un errore sottovalutare i media francesi, solitamente poco inclini a spendere la loro parola su temi di mercato.