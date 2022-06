Godin, è già addio all'Atletico Mineiro: va al Velez

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Tra Godin e l'Atletico Mineiro è già finita. L'ex difensore di Inter e Cagliari ha deciso di rescindere il contratto con il club di Belo Horizonte con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza. Con i bianconeri, da gennaio, quando ha lasciato la Serie A per trasferirsi in Brasile, ha collezionato appena nove presenze, delle quali una sola nel Brasileirao. Nonostante la carta d'identità dica 36 anni, l'uruguaiano è pronto a mettersi nuovamente in gioco e dovrebbe approdare in Argentina, al Velez.