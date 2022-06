Parma, dall'Atalanta ecco Delprato a titolo definitivo

PARMA - Il Parma, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisto delle prestazioni sportive di Enrico Delprato. Il nostro difensore, nato a Bergamo (10.11.1999), è stato il terzo miglior calciatore per numero di presenze da titolare nell’ultima stagione e si è sempre distinto per coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio. In ogni partita, in ogni istante. Oggi Enrico vestirà la maglia Crociata, quella maglia che il Club e lui stesso hanno voluto fortemente: la maglia del Parma Calcio 1913! Bentornato, Enrico".