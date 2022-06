Pro Sesto, il nuovo allenatore è Andreoletti

SESTO SAN GIOVANNI - La Pro Sesto, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato che "sarà Matteo Andreoletti il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 2022/2023. Per mister Andreoletti si tratta di un ritorno a Sesto San Giovanni: infatti nella stagione 2009/2010 ha vestito la maglia biancoceleste collezionando 19 presenze nel Campionato di Lega Pro Seconda Divisione. Nato ad Alzano Lombardo (BG) il 30 gennaio 1989, ex portiere di Lecco, Atalanta e Pro Patria, Andreoletti ha iniziato giovanissimo la carriera da allenatore a Lecco, prima come preparatore dei portieri e poi come tecnico del Settore Giovanile". Nella scorsa stagione, "l’ex portiere è risultato l’allenatore più giovane in Italia dalla Serie A alla Serie D; un ottimo traguardo coronato dalle oltre 200 panchine in Serie D con Seregno e Inveruno, con cui, grazie alla vittoria dei playoff di Serie D, ha sfiorato la promozione in Serie C nella Stagione 2018/2019. Infine, nelle ultime due stagioni, ha guidato la Sanremese raggiungendo la semifinale dei playoff il primo anno e posizionandosi secondo in campionato nella stagione appena conclusa". "Tutta la Società Biancoceleste - conclude la nota - rivolge a mister Matteo Andreoletti un caloroso benvenuto e gli augura un buon lavoro".