Bayern Monaco, ecco il colpo Mané: è ufficiale

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Sadio Mané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato l'acquisto del 30enne attaccante senegalese proveniente dal Liverpool: per lui un contratto di 3 anni, fino al 30 giugno 2023. Non si parla di cifre nella nota ufficiale ma l'operazione dovrebbe essere stata definita per circa 40 milioni di euro. L'attaccante senegalese lascia quindi il Liverpool e la Premier League dopo sei anni e altrettanti titoli vinti con la maglia dei Reds. Ecco le prime parole del 30enne attaccante sbarcato in Bundesliga: "Sono molto felice di essere finalmente al Bayern Monaco. Abbiamo parlato molto, ho sentito fin dall'inizio il grande interesse del club nei miei confronti, per questo non ho avuto dubbi fin dall'inizio", dichiara Mané ai canali ufficiali del club bavarese campione di Germania. "È il momento giusto per una nuova sfida. Voglio vincere con questo club, sia a livello nazionale che internazionale. Quando ero al Salisburgo seguivo molte partite del Bayern, è una società che mi piace molto".