Mundo Deportivo: "Bale è in trattativa con il Cardiff"

CARDIFF (Galles) - Prepararsi al meglio al Mondiale in Qatar, lavorare a contatto con lo staff della Nazionale gallese e tornare a giocare nella sua città natale: sarebbero questi, secondo Mundo Deportivo, i motivi che starebbero portando Gareth Bale a firmare per il Cardiff, squadra che milita nella Championship inglese e che starebbe cercando di convincere il talento gallese a tornare in patria. Viste anche le dichiarazioni dell'entourage del calciatore alla BBC gallese "Quello che farà Gareth non sarà una questione di soldi", il possibile esito positivodi questa trattativa non sarebbe poi così inimmaginabile: l'ex giocatore del Real Madrid avrebbe infatti la possibilità non solo di giocare titolare in vista dei Mondiali, ma anche di lavorare a stretto contatto con lo staff sanitario del Galles: il Cardiff e i Dragoni condividono infatti le strutture mediche, il che permetterebbe a Bale di lavorare a stretto contatto coi medici e i fisioterapisti della nazionale fino alla kermesse asiatica. La trattativa sembra però, secondo il quotidiano spagnolo, non essere entrata ancora nella fase conclusiva: su Bale, infatti, oltre che l'interesse della Roma, si registra anche quello di Tottenham, Newcastle e alcune squadre della Mls.