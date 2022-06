Hertha Berlino, Boateng rinnova: resterà per un'altra stagione

BERLINO - "La scorsa estate, Boateng è tornato dove tutto era iniziato per lui 28 anni fa. Oggi, quel ritorno continua: all’Hertha BSC! Nato a Berlino, Kevin-Prince ha prolungato il suo contratto fino a giugno 2023 e la prossima stagione vestirà la maglia dell’Hertha". È il comunicato ufficiale con cui l'Hertha Berlino ha annunciato che Kevin-Prince Boateng ha prolungato per un'altra stagione il suo contratto. Il direttore generale del club berlinese, Fredi Bobic, ha sottolineato la capacità del giocatore di "dare l'esempio a tutti". Kevin-Prince, 35 anni e fratellastro di Jérôme difensore del Lione, ha giocato in più di dodici club durante la sua carriera, tra i quali Tottenham, Milan e Barcellona.