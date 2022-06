As: "Il Bayern pensa a Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski"

Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski. Il Bayern Monaco pensa al grande colpo di mercato. Il club tedesco, ormai rassegnato a perdere il suo centravanti, vicinissimo al trasferimento al Barcellona, starebbe pensando al portoghese. L'ex juventino sembra infatti, intenzionato a lasciare il Manchester United. Secondo il quotidiano spagnolo As , l'immobilismo del club inglese di fronte agli arrivi di Haaland e Darwin Nunez , che rilanceranno le ambizioni di Manchester City e Liverpool, avrebbero convinto CR7 a lasciare lo United, convinto dell'impossibilità di lottare per il titolo.