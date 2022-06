Bari e Palermo, De Laurentiis, Mansour e il mercato che impazza

TORINO - Bari e Palermo che ritrovano la B, facendo impazzire le proprie tifoserie tornate in massa allo stadio, sono obbligate a un campionato da protagoniste: una semplice annata transitoria, di consolidamento nella categoria, non è concessa, la propria storia impone a puntare al massimo, poco importa che lo si dichiari o meno. Certo, nel caso del Bari, può pesare la questione multiproprietà: salire in A fra un anno, con le regole attuali comunque impugnate dal club pugliese, obbligherebbe i De Laurentiis a cedere una fra Bari e Napoli, restando in B invece, c’è la possibilità di tenere entrambe le società fino al 2024. Il Palermo invece, attende di formalizzare l’imminente passaggio a Football City Group dello sceicco Mansour per gettare la maschera sulle proprie ambizioni. Ma intanto qualcosa si muove e lascia intendere che le due grosse piazze del Sud faranno le cose per bene e saranno in prima fila nella lotta per la A.

GRANDI AFFARI L’ultimo nome su cui s’è gettato il Bari è l’attaccante Ernesto Torregrossa, 30 anni il 28 giugno, proprietà Samp, non riscattato dal Pisa per la mancata promozione dei toscani. E sarebbe un colpo mica male: Torregrossa era sbarcato a gennaio in Toscana e coi nerazzurri in mezza stagione ha segnato 8 gol (con 2 assist), avercelo da inizio anno potrebbe voler dire avere un bomber da quasi 20 gol, anche se il Pisa spera di riaverlo ancora. Non solo, il Bari è piuttosto avanti col Benevento per la punta Gabriele Moncini, 26 anni, che con la Strega ha segnato 10 gol in 2 anni e mezzo, non confermando quanto di buono visto al Cittadella ma potrebbe essere una bella scommessa rilanciarlo, c’è solo da lavorare sul cartellino, perché a suo tempo il Benevento fece un investimento su di lui. Altro obiettivo pesante del Bari, è uno delle punte più talentuose della B, Camillo Ciano, 32 anni, su cui però il Frosinone fa muro (ha ancora due anni di contratto con un ricco ingaggio). Sempre dalla Samp può arrivare l’interessante mediano Leonardo Benedetti, 22 anni, nella passata stagione in C all’Imolese (39 gare, 6 gol e 1 assist),. Di fatto già chiusi tre colpi verdi: il portiere Elia Caprile, 21 anni il 25 agosto, ex Pro Patria, proprietà Leeds; il difensore Marco Bosisio, 20 anni, dal Milan Primavera; il terzino sinistro franco-algerino Mehdi Dorval, 21 anni, neo promosso in C con l’Audace Cerignola. Nel Palermo, ci vuole un po’ più di pazienza. La B è maturata da poco e solo il passaggio di proprietà farà decollare il mercato. Molto però dipende dalla conferma dell’eroe della promozione, l’italo-brasiliano Matteo Brunori, 28 anni il 1° novembre, autore di 29 gol. Esaurito il prestito al Palermo, la Juve proprietaria del cartellino valuta la lunga lista di pretendenti e lo cederà per 5-6 milioni. Brunori ha già fatto sapere che se giocherà in B, l’unica piazza può essere Palermo. Ma le offerte dalla A non mancano e il fatto che sua moglie abbia già la salutato la città, non induce all’ottimismo. Un altro sogno a cui si lavora è riportare a Palermo l’ala sinistra Francesco Di Mariano, 26 anni, nipote di Totò Schillaci, che non è mai riuscito a giocare per la squadra della sua città, ma il Lecce, che comunque potrebbe cederlo, non farà sconti. Discorsi avanzati col Milan per il portiere Alessandro Plizzari, 22 anni, che finora in B non ha avuto molta fortuna ma che ha ben figurato da titolare nelle ultime uscite dell’Under 21.