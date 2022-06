Inversione di tendenza Lazio: da Carnesecchi a Romagnoli, w il made in Italy

TORINO - I rinforzi richiesti da Maurizio Sarri per ristrutturare e rinforzare la rosa della Lazio a propria immagine e somiglianza porteranno certamente ad una “italianizzazione” dei biancocelesti. A partire dal ruolo del portiere che sarà con tutta probabilità ricoperto dal capitano della nazionale Under 21 Carnesecchi. In più, come possibile titolare per il periodo di circa quattro mesi di convalescenza del futuro titolare, il ds Tare monitora anche il profilo del sampdoriano Audero. In difesa ha salutato Luiz Felipe e sono in uscita Acerbi ed Hysaj: i loro posti dovrebbero essere presi da tutti giocatori italiani: Romagnoli e Casale i più vicini, ed uno tra Emerson Palmieri, Parisi, Birindelli e Beruatto. Inoltre dalla Primavera potrebbe salire in prima squadra il terzino destro Floriani Mussolini, mentre il centrale Armini rientrerà dal prestito al Piacenza. E' vero che il primo acquisto è stato quello del centrocampista brasiliano Marcos Antonio arrivato dallo Shakhtar Donetsk, ma in rosa ci sono già Immobile, Cataldi, Lazzari e Zaccagni.