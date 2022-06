Sun: "Liverpool, via Salah: al Real Madrid per 70 milioni di euro"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - In Inghilterra sono sicuri: il Liverpool può vendere in questa sessione di mercato Salah al Real Madrid per circa 70 milioni di euro. Lo riporta il "Sun" che ricorda lo stallo sul rinnovo tra l'ex Roma e i Reds e prospetta quindi la cessione dell'egiziano, che andrebbe in Spagna da Ancelotti. Giorni fa si leggeva, sempre sui tabloid inglesi, di un Salah promesso sposo del Barcellona nel 2023 gratuitamente, adesso invece l'ipotesi Real avanza. Anche perché l'accordo tra l'esterno e il Liverpool per prolungare il contratto che scade tra un anno continua a non arrivare (il giocatore chiede più di 20 milioni a stagione rispetto ai 13 attuali) e invece di perdere a zero un tale patrimonio gli inglesi vorrebbero monetizzare ora. Si tratta, il futuro di Salah resta incerto e potrebbe essere lo stesso di Mané, anche lui venduto, al Bayern però.