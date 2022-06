Sun: "Phillips dal Leeds al Manchester City per 52 milioni di euro"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Non si ferma il Manchester City, anzi ha appena cominciato. Dopo l'arrivo di Haaland in attacco, ecco per Guardiola Kalvin Phillips dal Leeds: come scrive il "Sun", è tutto fatto per 52 milioni di euro. Prossima settimana dovrebbero arrivare la firma e l'ufficialità dell'affare e Pep avrà così il suo nuovo tuttocampista tanto richiesto. Phillips, cresciuto nel Leeds dalle giovanili fino alla prima squadra, raccoglierà l'eredità di Fernandinho, dal 30 giugno svincolato. L'accordo tra i club dovrebbe prevedere anche un incentivo in bonus, circa 3,5 milioni di euro.