Espn: "Lenglet, addio al Barcellona: il Tottenham di Conte alla finestra"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona di Xavi è pronto a un massiccio restyling della rosa e uno degli esuberi da piazzare per l'imminente sessione di mercato estiva è Clément Lenglet . Secondo il portale Espn, il difensore centrale sarebbe chiuso dai vari Araújo , Piqué , Eric Garcia , e dagli imminenti arrivi di Christensen dal Chelsea a parametro zero e Koundé , pezzo pregiato del Siviglia . Dalla Spagna però assicurano che il Tottenham di Antonio Conte avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con il Barcellona per aggiudicarsi il centrale.

Barcellona, Lenglet verso la Premier League

Lenglet, arrivato al Barcellona dal Siviglia nell'estate del 2018 per una cifra vicina ai 36 milioni di euro, ha collezionato 92 presenze in maglia blaugrana condite da 4 reti all'attivo. Un bottino di tutto rispetto per un difensore ma insufficiente per Xavi: il centrale non rientra nel progetto tattico dell'ex centrocampista azulgrana che vuole rifondare il Barcellona e riportarlo sulla rotta che conduce ai trionfi e ai fasti di un tempo. Espn sottolinea inoltre che i 'Blaugrana' vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo di Lenglet ma sarebbero pronti a lasciarlo partire anche con la formula del prestito oneroso. Ciò implicherebbe un investimento di circa 6 milioni di euro per tutti gli eventuali acquirenti: cifra "modica" che Conte sarebbe comunque disposto a versare nelle casse catalane per assicurarsi le prestazioni del difensore.