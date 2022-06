Pellegri, voglia di gol Toro. E con Ricci c'è feeling

TORINO - (e.e.) Pietro Pellegri, 21 anni, e una voglia matta di gol Toro. In vacanza in Grecia con l’amico Samuele Ricci, l’attaccante si ricarica in vista di quella che dovrebbe essere la sua annata di vincita, dopo mille quei fisici. Ivan Juric scommette sulle sue qualità, la società ha l’accordo per l’acquisto con il Monaco (va solo ufficializzato). L’Under 21 ne ha fatto un punto fermo, Roberto Mancini lo osserva anche per la Nazionale maggiore. Pellegri o la va o la spacca. A Mykonos affina l’intesa con Ricci, che potrebbe lanciarlo a rete. Intanto, è tempo di tuffi e spensieratezza. Ma il ritiro granata incombe e Juric vuole gente che corra, da subito.