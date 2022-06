Arrivabene-Cherubini, summit a Forte dei Marmi sul mercato Juve

TORINO - (e.e.) Forte dei Marmi è da sempre l’approdo-vacanza di Maurizio Arrivabene. L’ad della Juventus ha incontrato al bar Federico Cherubini, il ds che ha in mano il mercato dei bianconeri. Occasione propizia per fare il punto della situazione, visti i tanti fronti caldi. Innanzitutto i colloqui con il Chelsea: gli inglesi vogliono Matthijs De Ligt che ha una clausola da 120 milioni. Finora non si sono avvicinati, ma mettono sul piatto contropartite comunque interessati, Timo Werner su tutti. E poi la questione Angel Di Maria: Max Allegri lo vuole, la Juve aspetta la risposta che tarda ad arrivare mentre il Fideo si diverte a Ibiza con Messi e gli argentini. Nicolò Zaniolo è sul taccuino, visto che non rinnova con la Roma. Si stanno cercando le strade che portino al traguardo: dentro c’è Arthur, ma si parla pure di prestito oneroso. Per non dire di Kalidou Koulibaly, che il Napoli valuta 40 milioni (va a scadenza fra un anno) e che dipende però dal destino di De Ligt. E poi i giovani: Fagioli, Miretti, Soulé.. Insomma, al bar mercato serve il tempo pieno.