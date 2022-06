Samp, via libera al mercato. Thorsby in vendita crea già polemiche

TORINO - In un caldo pomeriggio a Giulianova, Marco Giampaolo ha ricevuto i dirigenti della Samp per discute di strategia e per avviare un mercato finora non decollato. Certo, la situazione in divina in cui versa il club in attesa di un nuovo padrone è quel che è. Soldi ce ne sono pochissimi e prima di procedere a qualche acquisto sarà necessario vendere qualche pezzo pregiato. Inoltre bisognerà tener conto che chi arriverà dovrà essere adatto alle idee di gioco di Giampaolo e questo in passato ha creato problemi che quest’anno dovranno essere assolutamente evitati. In queste ore si parla di una cessione di Thorsby, forse il miglior giocatore in rosa dell’attuale Samp non solo per caratura tecnica. L’anno scorso ha un po’ rappresentato l’anima di una squadra che da gennaio in poi ha faticato non poco. Thorby, poi, è amatissimo dai tifosi. Sicuro che sacrificarlo sull’altare del bilancio sia cosa buone e giusta per questa Samp? E per Giampaolo che prima ancora di giocatori ha bisogno di uomini?