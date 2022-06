As: "Bale pronto a sbarcare in Mls: giocherà con Chiellini al Los Angeles FC"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Anche Gareth Bale potrebbe giocare in Mls. E potrebbe farlo da compagno di squadra di Chiellini nel Los Angeles FC. Questo è quanto riporta 'As', che spiega come il club statunitense sia pronto a offrire al gallese un anno di contratto con opzione per il secondo. Bale è attualmente svincolato dopo aver concluso lo scorso giugno il suo vincolo con il Real Madrid: club con cui in 9 stagioni ha vinto 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 campionati e 3 Coppe di Spagna. Dopo aver trascinato il suo Galles ai Mondiali in Qatar, il 33enne attaccante potrebbe dunque lasciare a breve il calcio europeo. Sempre secondo 'As', l'idea della dirigenza del Los Angeles FC sarebbe quella di far debuttare Bale e Chiellini insieme il prossimo 8 luglio, nel derby contro i Galaxy.