The Athletic: "Chelsea su Cristiano Ronaldo, Boehly incontra Mendes"

Al momento Cristiano non è preoccupato dal nuovo corso di Ten Hag sulla panchina United, ma dal blocco che il club sta avendo sul mercato in entrata dopo i saluti di Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata e Nemanja Matic. Le big d'Europa hanno fatto tutte la prima mossa: il City ha preso Haaland, il Liverpool Darwin Nunez e il Bayern Mané; Lewandowski invece vorrebbe lasciare i bavaresi e Lukaku è ormai diretto al ritorno in Italia con l'Inter. E' proprio il futuro dell'attaccante belga che potrebbe far scattare l'effetto domino. Sempre secondo The Atheltic, infatti, una volta conclusa l'operazione tra Blues e nerazzurri per l'attaccante, Boehly sarà pronto per regalare il nuovo giusto rinforzo a Tuchel in vista della prossima stagione e vedremo se sarà proprio Cristiano Ronaldo.