Bale raggiunge Chiellini: ufficiale il passaggio al Los Angeles FC

LOS ANGELES - "Ci vediamo presto Los Angeles!". Con questa frase e un breve video postato sui social Gareth Bale ha annunciato il suo trasferimento al Los Angeles FC. Il post è stato repostato dallo stesso club, ufficializzando quindi il passaggio dell'attaccante gallese, pronto per una nuova esperienza in MLS dopo il Real Madrid, ha vinto 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 campionati e 3 Coppe di Spagna, e dopo aver trascinato il suo Galles ai Mondiali in Qatar. Bale avrà come compagno di squadra l'ex difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, annunciato poche settimane fa. I due nuovi acquisti potrebbero debuttare insieme il prossimo 8 luglio, nel derby contro i Galaxy.