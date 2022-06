Rmc Sport: "Neymar vuole lasciare il Psg: è gelo con Al Khelaifi"

Neymar sarebbe seriamente intenzionato a lasciare il Paris Saint Germain. Il brasiliano, approdato in Francia nel 2017, è rimasto infastidito dalle parole del presidente Nasser Al-Khelaifi, che in un'intervista a Le Parisien aveva dichiarato di volere solo calciatori totalmente impegnati nel progetto. Secondo quanto riportato da Rmc Sport, Neymar non avrebbe gradito queste dichiarazioni.