Genoa, in porta anche Martinez. Che duello con Semper

TORINO - Il Genoa che si ritrova oggi per parte delle visite mediche di una rosa pletorica chiamata a misurarsi con la B dopo 15 anni d’assenza, batte un secondo colpo sul mercato. Dopo il centrocampista austriaco Stefan Ilsanker, 33 anni, che andava in scadenza con l’Eintracht Francoforte, sempre dalla Germania, ma dal Red Bull Lipsia, è in arrivo il portiere spagnolo Josep Martinez, 24 anni, che nel club tedesco faceva la riserva, nella passata stagione ha raccolto soltanto tre presenze fra tutte le competizioni. Martinez è cresciuto nel vivaio del Barcellona e giocato anche per il Las Palmas, B spagnola, prima di emigrare in Germania. Vanta una presenza nella nazionale maggiore, giocò perché il ct Luis Enrique (all’epoca sostituito da De la Fuente), un anno fa contro la Lituania si era ritrovato senza squadra per il covid e promosse in blocco quasi tutta l’Under 21, ben 17 giocatori, dove Martinez giocava da tempo. Considerato che il Genoa si separa dai portieri Sirigu e Marchetti, giunti a fine contratto, che l’affidabile Paleari è stato riscattato dal Benevento, l’allenatore Blessin per la porta del Grifone dovrà scegliere fra Martinez e Semper. Non è automatico che lo spagnolo sia il titolare. Certo, ha un pedigree superiore al suo coetaneo croato. Ma non va dimenticato che l’ex portiere del Chievo ha disputato coi veneti campionati di vertice in B e un anno fa, al momento dell’esclusione dal calcio dei clivensi, Semper aveva diverse offerte di club di A e B.