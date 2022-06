Mundo Deportivo: "Ecco le foto di quando Lautaro firmò per l'Atletico Madrid"

MADRID (Spagna) - Era la fine dell'anno solare 2017, Lautaro Martinez, appena 20enne, giocava in Argentina con il Racing Club e per il suo acquisto battagliavano alcuni top team europei. L'estate successiva sarebbe finito all'Inter per circa 25 milioni di euro più bonus ma, stando alle foto pubblicate in esclusiva dal quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, il 'Toro' aveva firmato con l'Atletico Madrid, posando sorridente con in mano la documentazione che sanciva l'accordo. Le cifre si aggiravano su circa 12 milioni, tre in più della clausola rescissoria, più un prestito semestrale alla società di Avellaneda. Lautaro, fortemente voluto dal ds dei colchoneros Andrea Berta, avrebbe anche svolto le visite mediche e il suo agente, all'epoca, avrebbe dichiarato: "È fatta al 99%".