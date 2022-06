Botman, visite mediche e firma con il Newcastle

NEWCASTLE - Sven Botman ha completato le visite mediche di rito con il Newcastle e si prepara dunque ad unirsi alla squadra di Eddie Howe. Il 22enne difensore olandese era in vacanza a Maiorca ed è arrivato nella città inglese con un jet privato mandato dal club. È arrivato anche al St.James's Park, dove metterà la firma sul contratto. Sfuma definitavemente il difensore per il Milan: Botman ha ceduto alla proposta del Newcastle, che ha offerto 35 milioni al Lille, e contrariamente a qualche settimana fa non ha tenuto il punto offerta fattagli dal club rossonero.