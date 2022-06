Rivoluzione Reggina in panchina e dietro la scrivania

TORINO - Rivoluzione alla Reggina. Il neo patron Saladini, dopo aver salvato la società e averla iscritta alla B, intende mettere in società uomini di sua fiducia, quando fino a ieri si dava per scontata la conferma di due figure chiave della precedente gestione, il ds Taibi e l’allenatore Stellone. Tutto nasce dalla nomina di Gabriele Martino a direttore generale, carica che non sarebbe compatibile con quella di Taibi. Anche se non c’è ancora un comunicato ufficiale, a Reggio Calabria si dà per assodato il divorzio dal ds, che tanto si era speso negli ultimi mesi per il salvataggio della Reggina e che è considerato una figura carismatica del mondo amaranto. Il suo allontanamento chiamerebbe in causa anche la conferma di Stellone. Nella passata stagione è stato il miglior allenatore subentrato in tutta la B e da terzo tecnico stagionale ha tirato fuori la Reggina dai bassifondi, portandola fuori dai guai con largo anticipo. Stellone è legato al club fino al 30 giugno, finora ha detto no ad altre proposte perché aspettava che si definisse la situazione societaria dei calabresi ma comunque aveva con Taibi un’intesa di massima per il rinnovo. Però l’allontanamento del ds può coinvolgere anche la sua posizione. Fra l’altro, la Reggina ha sotto contratto Alfredo Aglietti fino al 2023, aveva iniziato lui l’ultima stagione. Ma girano anche altri nomi per la panchina, come quello di Cosmi. Per rilevare Taibi invece, l’ultimo profilo che circola è quello di Ursino che a maggio ha chiuso il suo ciclo al Crotone e che piaceva anche al Cosenza.