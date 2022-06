Sudtirol, D'Orazio e Iacobucci sono ufficialmente biancorossi

Le note del Sudtirol

"L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Iacobucci, già estremo difensore biancorosso in passato, ovvero nella stagione 2011-2012. Il portiere 31enne, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Delfino Pescara 1936, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023. Nella stagione agonistica 2021-2022, con la casacca del Pescara (sua città natale) ha giocato gli ultimi otto mesi, disputando 2 gare di campionato nel girone B di serie C e una di playoff, reduce dallo svincolo dopo la stagione passata in B con il Frosinone. Nato a Pescara, 3 giugno 1991, 187 centimetri per 82 kg di peso forma, Alessandro Iacobucci è un portiere di grande esperienza con alle spalle 7 gare in serie A con il Parma nel 2014-2015, 198 gare in serie B con le maglie di Frosinone (2019-2021, nel 2018-2019 ha giocato in A con il club frusinate senza però scendere in campo), Virtus Entella (2015-2018), del Latina (2013-2014) e dello Spezia (2012-2013)".

"L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Ascoli Calcio 1898 FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso D’Orazio, 32enne, terzino sinistro di stazza e di esperienza. Il difensore esterno di fascia sinistra, classe 1990, si è legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2024. Nella stagione agonistica 2021-2022, ha giocato in serie B con la casacca dell’Ascoli: 28 gare di campionato con un assist e una gara di Coppa Italia Lega A con una rete (il 13 agosto 2021 nel 3-1 interno con l’Udinese). Nato a Guardiagrele in provincia di Chieti, il 3 maggio 1990, 185 centimetri per 75 kg di peso forma, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara, Tommaso D’Orazio ha fatto la trafila tra i dilettanti dal 2009 al 2014. In D gioca un anno nella Renato Curti Angola e due nell’Atessa Val di Sangro, una stagione in Eccellenza nel Casalincontrada e poi un altro anno in D nel Real Giulianova. Poi la C ad Ancona nel 2014-2015 e l’anno dopo a Teramo, fino a gennaio, ovvero fino al passaggio alla Pistoiese, ancora Teramo nel 2016 con il passaggio al Cosenza, in C nel gennaio 2017".